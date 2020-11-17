Азербайджан намерен требовать компенсацию за разрушения в Карабахе

Источник материала: Tut.by

Баку намерен потребовать от армянской стороны компенсацию за ущерб, нанесенный недвижимому и другому имуществу в ходе передачи Кельбаджарского района. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в городе Джебраил во время поездки в Физулинский и Джебраильский районы, перешедшие под контроль Баку. Видео из Джебраила опубликовала в Instagram супруга президента Мехрибан Алиева.



Фото: Reuters

«Мы находимся в центре города Джебраил. Нет ни одного целого здания, ни одного! Только военную часть построили, вся остальная инфраструктура — дома, здания, школы — все разрушено», — сказал Алиев, обещав, что армянская сторона «будет отвечать за все это в международных судах».

«Будут приглашены международные эксперты, подсчитан ущерб, мы будем требовать компенсации», — заявил президент Азербайджана, отдельно подчеркнув, что армянская сторона «ответит в том числе за сожженные на днях в Кельбаджаре дома, школы и срубленные леса».

Кельбаджарский район — первая из трех территорий, которые переходят под контроль Баку в соответствии с совместным заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении, завершившим эскалацию в Нагорном Карабахе. Передача района должна полностью завершиться к 25 ноября. Кроме того, к 20 ноября Баку перейдет Агдамский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992−1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе: азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.