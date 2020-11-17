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Против «Бойскаутов Америки» подали почти 90 тысяч исков о сексуальных домогательствах

17.11.2020 15:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Против крупнейшей скаутской организации США «Бойскауты Америки» (The Boy Scouts of America) подали почти 90 тысяч исков о сексуальных домогательствах. Об этом 17 ноября пишет USA Today.


Фото: Reuters

По словам юриста Пола Монса, который специализируется на работе с пострадавшими бойскаутами, сейчас возраст жертв варьируется от подросткового до 80 лет и старше. Это значит, что сексуальное насилие в «Бойскаутах Америки» существовало всегда. В 2020 году организации исполнилось 110 лет.

Прием исков завершился вечером 16 ноября. Те, кто не уложился в этот срок, уже не смогут подать иск против «Бойскаутов Америки» в рамках дела о банкротстве организации. При этом юристы отмечают, что на самом деле число пострадавших сильно превышает 90 тысяч, но многие из жертв не готовы рассказать о своей травме.

О своем банкротстве «Бойскауты Америки» объявили в феврале 2020 года. В официальном заявлении говорилось, что начало процедуры банкротства связано со стремлением организации выплатить компенсации всем, кто пострадал от домогательств. Тогда речь шла о нескольких сотнях исков.

Из-за обвинений в сексуальных домогательствах число членов организации в последние годы значительно уменьшилось. Сейчас в «Бойскаутах Америки» состоят около двух миллионов человек, а в 1970-х годах скаутов было больше четырех миллионов. С годами доходы организации также упали.

Банкротство выгодно организации. С его помощью «Бойскауты Америки» смогут реорганизовать свои финансы и сохранить миллиарды активов. Кроме того, дело о банкротстве замедлит рассмотрение дела о домогательствах. Схожую тактику использовали некоторые католические епархии во время сексуальных скандалов.

 
 
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В феврале «Бойскауты Америки» начали процедуру банкротства на фоне скандала о сексуальных домогательствах. Тогда иски к организации подали несколько сотен...
 
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