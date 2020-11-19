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Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg
19.11.2020 08:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, поднялся вечером в среду на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира, составляемом агентством
Как сообщает агентство, акции Tesla выросли в среду на 10%, увеличив состояние Маска на $ 10,2 млрд. На данный момент Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в $ 120 млрд. Четвертое место с состоянием $ 103 млрд теперь занимает Марк Цукерберг, на пятом месте с $ 103 млрд находится гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.
Таким образом, 49-летний Маск уступает лишь двум бизнесменам из США. Вторую строчку рейтинга Bloomberg занимает один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($ 128 млрд). Богатейшим человеком на Земле уже третий год остается глава корпорации Amazon Джефф Безос, на сегодняшний день его состояние оценивается в $ 183 млрд.
Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
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Как сообщает агентство, акции Tesla выросли 18 ноября на 10%, увеличив состояние Маска до $ 120 млрд
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