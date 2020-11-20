Турция разрешила туристам не соблюдать комендантский час

Источник материала: Tut.by

Иностранным туристам в Турции разрешили не соблюдать комендантский час, который будет действовать в стране по выходным начиная с 21 ноября. Об этом сообщает МВД Турции.





Туристы смогут перемещаться из одного города в другой на автомобиле при наличии документов о бронировании.

Рестораны в отелях будут работать для гостей в обычном режиме, заведения в аэропортах закрывать не будут.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 ноября объявил о новых ограничениях из-за эпидемии COVID-19.

Комендантский час по выходным объявляется с восьми вечера до десяти утра. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10 утра до восьми вечера, бары и рестораны работают только навынос.