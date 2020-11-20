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Турция разрешила туристам не соблюдать комендантский час
21.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Иностранным туристам в Турции разрешили не соблюдать комендантский час, который будет действовать в стране по выходным начиная с 21 ноября. Об этом сообщает МВД Турции.
Туристы смогут перемещаться из одного города в другой на автомобиле при наличии документов о бронировании.
Рестораны в отелях будут работать для гостей в обычном режиме, заведения в аэропортах закрывать не будут.
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Комендантский час по выходным объявляется с восьми вечера до десяти утра. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10 утра до восьми вечера, бары и рестораны работают только навынос.
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Комендантский час по выходным объявляется с восьми вечера до десяти утра. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10 утра до восьми вечера, бары и рестораны...
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