ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Москва призвала задуматься после выхода США из Договора по открытому небу

22.11.2020 13:45 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Россия будет добиваться от стран, оставшихся в Договоре по открытому небу (ДОН), твердых гарантий выполнения своих обязательств после выхода США из Договора. Об этом говорится в заявлении МИД России.


Фото: wikipedia.org

В министерстве уточнили, что речь идет о таких обязательствах, как возможность наблюдения всей территории государств и отказ от передачи материалов наблюдательных полетов странам, не являющимся участниками договора.

«Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», — заверили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ночь на 22 ноября США вышли из Договора по открытому небу. В МИД России заявили, что теперь Вашингтон рассчитывает, что его союзники будут препятствовать российским наблюдательным полетам над американскими военными объектами в Европе и делиться материалами съемок российской территории. Для Москвы это неприемлемо, подчеркнули в министерстве.

«Если наши коллеги действительно хотят, чтобы Договор продолжал действовать, и Россия оставалась государством-участником ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей», — добавили в МИД.

О намерении выйти из договора президент США Дональд Трамп объявил 21 мая, на следующий день Москва получила об этом уведомление.

Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу. Что это значит для Беларуси

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Его участниками стали 35 государств, включая США и другие страны НАТО, Россию, Украину, Беларусь.

РФ и Беларусь сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу. Москва и Минск намерены тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников ДОН для повышения эффективности и жизнеспособности этого документа, говорится в совместном заявлении двух стран.

В конце 2019 года США и Беларусь подписали двустороннее соглашение об открытом небе. Но ДОН касается взаимного доверия преимущественно в военной сфере. А соглашения об открытом небе — это сугубо о гражданской авиации.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 22 ноября США вышли из Договора по открытому небу. В МИД России заявили, что теперь Вашингтон рассчитывает, что его союзники будут препятствовать...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп заявил о достаточном числе нарушений для изменения итогов выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика