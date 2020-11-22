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Москва призвала задуматься после выхода США из Договора по открытому небу
22.11.2020 13:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия будет добиваться от стран, оставшихся в Договоре по открытому небу (ДОН), твердых гарантий выполнения своих обязательств после выхода США из Договора. Об этом говорится в заявлении МИД России.
В министерстве уточнили, что речь идет о таких обязательствах, как возможность наблюдения всей территории государств и отказ от передачи материалов наблюдательных полетов странам, не являющимся участниками договора.
«Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», — заверили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В ночь на 22 ноября США вышли из Договора по открытому небу. В МИД России заявили, что теперь Вашингтон рассчитывает, что его союзники будут препятствовать российским наблюдательным полетам над американскими военными объектами в Европе и делиться материалами съемок российской территории. Для Москвы это неприемлемо, подчеркнули в министерстве.
«Если наши коллеги действительно хотят, чтобы Договор продолжал действовать, и Россия оставалась государством-участником ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей», — добавили в МИД.
О намерении выйти из договора президент США Дональд Трамп
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Его участниками стали 35 государств, включая США и другие страны НАТО, Россию, Украину, Беларусь.
РФ и Беларусь
В конце 2019 года США и Беларусь
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В ночь на 22 ноября США вышли из Договора по открытому небу. В МИД России заявили, что теперь Вашингтон рассчитывает, что его союзники будут препятствовать...
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