Москва призвала задуматься после выхода США из Договора по открытому небу

Источник материала: Tut.by

Россия будет добиваться от стран, оставшихся в Договоре по открытому небу (ДОН), твердых гарантий выполнения своих обязательств после выхода США из Договора. Об этом говорится в заявлении МИД России.



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В министерстве уточнили, что речь идет о таких обязательствах, как возможность наблюдения всей территории государств и отказ от передачи материалов наблюдательных полетов странам, не являющимся участниками договора.

«Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», — заверили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ночь на 22 ноября США вышли из Договора по открытому небу. В МИД России заявили, что теперь Вашингтон рассчитывает, что его союзники будут препятствовать российским наблюдательным полетам над американскими военными объектами в Европе и делиться материалами съемок российской территории. Для Москвы это неприемлемо, подчеркнули в министерстве.

«Если наши коллеги действительно хотят, чтобы Договор продолжал действовать, и Россия оставалась государством-участником ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей», — добавили в МИД.

О намерении выйти из договора президент США Дональд Трамп объявил 21 мая, на следующий день Москва получила об этом уведомление.

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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Его участниками стали 35 государств, включая США и другие страны НАТО, Россию, Украину, Беларусь.

РФ и Беларусь сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу. Москва и Минск намерены тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников ДОН для повышения эффективности и жизнеспособности этого документа, говорится в совместном заявлении двух стран.

В конце 2019 года США и Беларусь подписали двустороннее соглашение об открытом небе. Но ДОН касается взаимного доверия преимущественно в военной сфере. А соглашения об открытом небе — это сугубо о гражданской авиации.