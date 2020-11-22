Путин: поздравлять победителя выборов в США можно после урегулирования всех деталей

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин объяснил, что пока не поздравляет победителя выборов в США, поскольку нужно дождаться урегулирования всех юридических деталей. По мнению российского лидера, такая чисто формальная отсрочка с поздравлениями не ухудшит и так плохие отношения Москвы и Вашингтона.



Фото: kremlin.ru

«Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные», — ответил Путин на вопрос, не ухудшит ли задержка с поздравлением от РФ выбранного президента США отношения с Вашингтоном. Об этом глава российского государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту [Дональду] Трампу, и к кандидату на эту должность господину [Джозефу] Байдену. Поэтому здесь нет никаких для нас проблем, — заверил российский лидер. — Ну, а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чистая формальная сторона дела.

«Что касается других — тех, кто поздравляет, это дело каждого, все люди опытные, знающие, что и как они делают», — считает президент РФ. При этом он напомнил, что «в прошлой итерации все поздравили госпожу [Хиллари] Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп».

Владимир Путин считает, что в американской системе выборов есть проблемы, но изменение старой схемы является делом самих США.

— Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно — мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы, — сказал он. — Нужно там что-то менять — не нужно — это не наше дело. Это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента <…> если их устраивает — ну ради бога.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.