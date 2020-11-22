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Власти Германии договорились о квотах для женщин в руководстве компаний

22.11.2020 18:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Партии, входящие в правительство Германии, договорились ввести обязательные квоты на присутствие женщин в высшем руководстве немецких компаний. Об этом сообщает Financial Times.


Фото: Reuters

Правящий блок ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель, пришел к соглашению с социал-демократами, что в составе правления компании, в который входят три и более человека, должна быть минимум одна женщина. Как пишет издание, инициативу восприняли как «большой шаг на пути к половому равенству».

Инициатива также предполагает, что в компаниях, контрольный пакет акций которых принадлежит правительству, не менее 30% мест в наблюдательных советах достанутся женщинам. Женские квоты установили и для госорганов в сферах здравоохранения, пенсионного обеспечения, страхования. По данным Минюста, решение будет принято кабмином ФРГ в ближайшие месяцы.

Министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии Франциска Гиффай назвала это решение историческим прорывом. «Мы ставим крест на свободных от женщин руководствах крупных компаний», — заявила она. Гиффай отметила, что действовавшая с 2015 года добровольная квота на присутствие женщин в советах директоров не принесла эффекта.

FT пишет, что решение правительства встревожило крупный немецкий бизнес. По мнению представителей компаний, установление обязательной квоты на женщин в правлении является вмешательством во внутренние дела организации. Кроме того, существует дефицит женщин-специалистов, которые бы подходили для руководящих должностей.

По данным шведско-германского фонда AllBright, доля женщин в правлении компаний в Германии составляет 12,8%, что ниже аналогичного показателя в других странах. К примеру, в США женщины занимают 28,6% руководящих должностей, в Великобритании — 24,5%, в Швеции — 24,9%.

В 2019 году журнал Organization Science пришел к выводу, что инвесторы связывают нахождение в руководстве компании женщины со снижением прибыли.

Исследователи проанализировали данные о 1889 компаниях и их доходности на протяжении 14 лет. Выяснилось, что когда в совет директоров попадали женщины, то акции компаний часто теряли в цене, в среднем падение длилось два года. С появлением каждой новой женщины в совете директоров рыночная стоимость компаний уменьшалась на 2,3%.

Несмотря на то что руководство компаний часто приветствует гендерное разнообразие, после прихода женщин к правлению акционеры часто спешат продать свои доли в фирме.

 
 
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FT пишет, что решение правительства встревожило крупный немецкий бизнес. По мнению представителей компаний, установление обязательной квоты на женщин в правлении...
 
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