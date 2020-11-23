Журналистам пула Байдена направили сообщения с ругательствами в адрес Трампа

Источник материала: Tut.by

Журналистам из пула кандидата от Демократической партии Джо Байдена разослали сообщения с ругательствами в адрес действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение члена пула, репортера Associated Press Зика Миллера.

По его словам, утром в воскресенье, 22 ноября, отправитель под ником Matthias Langton направил 30 одинаковых сообщений. В них содержалась одна фраза: «К черту Трампа». Серия сообщений завершилась письмом, в котором была слово «Извините».

Миллер уведомил, что после этого список получателей сообщений пресс-пула политика был на время переведен в режим модерации. Он отметил, что Matthias Langton лишили права отправки писем по списку.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.