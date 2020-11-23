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Журналистам пула Байдена направили сообщения с ругательствами в адрес Трампа
23.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналистам из пула кандидата от Демократической партии Джо Байдена разослали сообщения с ругательствами в адрес действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение члена пула, репортера Associated Press Зика Миллера.
По его словам, утром в воскресенье, 22 ноября, отправитель под ником Matthias Langton направил 30 одинаковых сообщений. В них содержалась одна фраза: «К черту Трампа». Серия сообщений завершилась письмом, в котором была слово «Извините».
Миллер уведомил, что после этого список получателей сообщений пресс-пула политика был на время переведен в режим модерации. Он отметил, что Matthias Langton лишили права отправки писем по списку.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
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Утром в воскресенье, 22 ноября, отправитель под ником Matthias Langton направил 30 одинаковых сообщений. В них содержалась одна фраза: «К черту Трампа».
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