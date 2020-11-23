ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналистам пула Байдена направили сообщения с ругательствами в адрес Трампа

23.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Журналистам из пула кандидата от Демократической партии Джо Байдена разослали сообщения с ругательствами в адрес действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение члена пула, репортера Associated Press Зика Миллера.

По его словам, утром в воскресенье, 22 ноября, отправитель под ником Matthias Langton направил 30 одинаковых сообщений. В них содержалась одна фраза: «К черту Трампа». Серия сообщений завершилась письмом, в котором была слово «Извините».

Миллер уведомил, что после этого список получателей сообщений пресс-пула политика был на время переведен в режим модерации. Он отметил, что Matthias Langton лишили права отправки писем по списку.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в воскресенье, 22 ноября, отправитель под ником Matthias Langton направил 30 одинаковых сообщений. В них содержалась одна фраза: «К черту Трампа».
 
Новости дня
Новости в мире
 
Власти Германии договорились о квотах для женщин в руководстве компаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика