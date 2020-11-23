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В России полковника МВД обвинили в пособничестве террористам

23.11.2020 17:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет РФ предъявил обвинение начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковнику полиции Гази Исаеву в терроризме, сообщает пресс-служба СК.


По версии следствия, Исаев был участником запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009—2010 годах он предоставлял руководителям организации информацию о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против боевиков.

Как сообщили в СК, он лично доставил смертницу с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра. Оттуда она отправилась в Москву для совершения теракта

Помимо этого, СК полагает, что Исаев неоднократно лично перевозил руководителей «Имарат Кавказ» по территории Дагестана.

Исаеву предъявили обвинения по ч. 3 ст. 210 УК (Участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 209 УК (Бандитизм), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (Террористический акт).

Издание «Черновик» со ссылкой на свой источник сообщает, что в доме Исаева и на его рабочем месте были проведены обыски.

Два взрыва на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве произошли 29 марта 2010 года. В результате погибли 39 человек, более 100 были ранены.

Спустя несколько дней Национальной антитеррористический комитет сообщил, что террористками были две уроженки Дагестана, одна из которых была вдовой убитого в ходе спецоперации главаря экстремистов Умалата Магомедова.

Позже в ФСБ заявили, что теракты в Москве готовил один из лидеров экстремистов Магомедали Вагибов, чья банда действовала на территории Дагестана (его жена была одной из смертниц). В августе 2010 года он был убит в ходе спецоперации в селении Гуниб Карабудахентского района республики.

 
 
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Два взрыва на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве произошли 29 марта 2010 года. В результате погибли 39 человек, более 100 были ранены.
 
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