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Премьер-министр Израиля тайно посетил Саудовскую Аравию. Страны могут подписать мирный договор
24.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 22 ноября совершил визит в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом и госсекретарем США Майком Помпео.
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Поездка была секретной — как
Израиль активно налаживает отношения с арабскими странами, хотя конфликт с палестинцами все еще не решен
До 2020 года Израиль признавали лишь две арабские страны — Египет (он сделал это в 1979 году) и Иордания (в 1994-м). Позиция руководителей остальных государств заключалась в том, что сначала Израиль должен вернуть палестинским арабам территории, занятые после Шестидневной войны 1967 года, и только после этого с ним возможен диалог.
В последний год США значительно усилили попытки нормализовать отношения между странами Ближнего Востока. Весной президент Дональд Трамп представил «сделку века» — план палестино-израильского урегулирования, который предлагал арабской стороне фактически полностью уступить Израилю Иерусалим в обмен на многомиллиардные кредиты и формальное признание Палестины со стороны Израиля и США. Эти условия палестинцев не устроили.
Но несмотря на отсутствие прогресса в израильско-палестинском вопросе, в 2020 году администрации Трампа удалось помирить с еврейским государством сразу три арабских страны. В сентябре соглашения с Израилем подписали Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (с ОАЭ вскоре
Саудовская Аравия — крупнейшая страна региона. Соглашение с ней будет большим прорывом
Саудовская Аравия
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Поездка была секретной - как пишет «Гаарец», о ней не поставили в известность даже министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца.
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