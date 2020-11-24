|
CNN: профильное управление администрации США заявило Байдену, что готово к передаче власти
24.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Управление по общим вопросам администрации США информировало демократа Джозефа Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране. Об этом
Политику направила соответствующее уведомление глава указанного управления Эмили Мерфи. Представители Байдена ранее сообщали, что просили это ведомство признать демократа избранным президентом США. Мерфи ранее отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что действующий американский лидер Дональд Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.
Управление по общим вопросам администрации США также предоставило Байдену доступ к финансам.
В то же время управление заявило Байдену, что победителя выборов в стране определят по закону.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политику также предоставили доступ к финансам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)