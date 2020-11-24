ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

CNN: профильное управление администрации США заявило Байдену, что готово к передаче власти

24.11.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Управление по общим вопросам администрации США информировало демократа Джозефа Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.


Фото: Reuters

Политику направила соответствующее уведомление глава указанного управления Эмили Мерфи. Представители Байдена ранее сообщали, что просили это ведомство признать демократа избранным президентом США. Мерфи ранее отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что действующий американский лидер Дональд Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.

Управление по общим вопросам администрации США также предоставило Байдену доступ к финансам.

В то же время управление заявило Байдену, что победителя выборов в стране определят по закону.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости в мире
 
Премьер-министр Израиля тайно посетил Саудовскую Аравию. Страны могут подписать мирный договор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика