CNN: профильное управление администрации США заявило Байдену, что готово к передаче власти

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Управление по общим вопросам администрации США информировало демократа Джозефа Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.



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Политику направила соответствующее уведомление глава указанного управления Эмили Мерфи. Представители Байдена ранее сообщали, что просили это ведомство признать демократа избранным президентом США. Мерфи ранее отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что действующий американский лидер Дональд Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.

Управление по общим вопросам администрации США также предоставило Байдену доступ к финансам.

В то же время управление заявило Байдену, что победителя выборов в стране определят по закону.