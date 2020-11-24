Захвативший в заложники шестерых детей житель Петербурга сдался полиции

Источник материала: Tut.by

Мужчина, который во вторник захватил и удерживал в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, вышел из квартиры и сдался, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.





«Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался», — сказал собеседник агентства.

Вооруженный житель Санкт-Петербурга заперся с детьми в квартире в Колпинском районе города и угрожал им. Четыре с половиной часа длились с ним переговоры сотрудников правоохранительных органов. В 16.40 мужчина выпустил детей и сам сдался полицейским. Обошлось без штурма, хотя спецназ был готов к любому повороту событий.

Шестерых мальчиков увезла скорая помощь в детскую больницу № 22, где их осмотрят специалисты, сообщает «Фонтанка» .

Предположительно, причиной удержания детей в заложниках мог стать бытовой конфликт с женой.