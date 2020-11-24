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Захвативший в заложники шестерых детей житель Петербурга сдался полиции
24.11.2020 17:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина, который во вторник захватил и удерживал в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, вышел из квартиры и сдался, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался», — сказал собеседник агентства.
Вооруженный житель Санкт-Петербурга
Шестерых мальчиков увезла скорая помощь в детскую больницу № 22, где их осмотрят специалисты,
Предположительно, причиной удержания детей в заложниках мог стать бытовой конфликт с женой.
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«Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался», - сказал собеседник агентства.
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