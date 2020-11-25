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М. Саакашвили: Украину ждет экономическая катастрофа

25.11.2020 19:11 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

А этой стране, многократно столкнувшейся с цветными революциями, сегодня грозит катастрофа. Михаил Саакашвили, который, напомним, является главой исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины предрек экономике неизбежный крах. Он считает, что населению стоит готовиться к возможным задержкам выплат из бюджета.

Обещанной поддержки нет

К слову, Международный валютный фонд в начале лета утвердил полуторагодовую программу поддержки Украины на 5 млрд долларов. И страна уже получила первый транш в размере более 2 миллиардов. Оставшуюся часть до конца года выплатить физически не успеют. Задержки связаны с недовольством МВФ. По мнению специалистов, фонд не устраивает три вопроса: антикоррупционная деятельность в стране, проект госбюджета на следующий год, а также работа Нацбанка Украины.

 
 
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А этой стране, многократно столкнувшейся с цветными революциями, сегодня грозит катастрофа. Михаил Саакашвили, который, напомним, является главой исполнительного...
 
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