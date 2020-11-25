Суд в Нидерландах отказался рассматривать альтернативные версии крушения «Боинга» на Донбассе

Источник материала: Tut.by

Суд в Нидерландах отказался рассматривать альтернативные версии крушения самолета Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году. Об этом 25 ноября сообщило Reuters. По версии Международной следственной группы, самолет сбили из российского комплекса «Бук».



Фото: Reuters

Ходатайство о расследовании альтернативных причин авиакатастрофы подала защита одного из обвиняемых, полковника Олега Пулатова. Как отмечает ТАСС, председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс заявил, что «данное ходатайство должно быть отклонено».

Один из судей, сообщает «Интерфакс», сказал, что защите не надо доказывать правильность альтернативных версий. Он подчеркнул, что им необходимо доказать безосновательность существующих обвинений.

17 июля 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на Донбассе . На его борту было 298 человек, все они погибли.

Расследованием произошедшего занимались Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа (JIT). Они установили, что лайнер сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», который на Донбасс привезли с ведома России.

Москва обвинения отрицает. В Кремле считают, что самолет сбил «Бук», принадлежащий Украине.

Суд по делу о сбитом Boeing начался в марте 2020 года. Обвинение предъявили трем россиянам и одному украинцу. В частности, в деле фигурируют генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, полковник Игорь Стрелков (Гиркин) и украинец Леонид Харченко.