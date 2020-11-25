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Суд в Нидерландах отказался рассматривать альтернативные версии крушения «Боинга» на Донбассе
25.11.2020 20:23 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд в Нидерландах отказался рассматривать альтернативные версии крушения самолета Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году. Об этом 25 ноября
Ходатайство о расследовании альтернативных причин авиакатастрофы подала защита одного из обвиняемых, полковника Олега Пулатова. Как
Один из судей,
17 июля 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур,
Расследованием произошедшего занимались Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа (JIT). Они установили, что лайнер сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», который на Донбасс привезли с ведома России.
Москва обвинения отрицает. В Кремле считают, что самолет сбил «Бук», принадлежащий Украине.
Суд по делу о сбитом Boeing начался в марте 2020 года. Обвинение предъявили трем россиянам и одному украинцу. В частности, в деле фигурируют генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, полковник Игорь Стрелков (Гиркин) и украинец Леонид Харченко.
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Ходатайство о расследовании альтернативных причин авиакатастрофы подала защита одного из обвиняемых, полковника Олега Пулатова.
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