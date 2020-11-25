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В Китае от снежной бури пострадали около 5 тысяч человек

25.11.2020 22:09 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На севере Китая снежная буря, бушующая с прошлой недели, приносит значительные неприятности. Только в автономном районе Внутренняя Монголия от непогоды пострадали около 5 тысяч человек. Отменены сотни рейсов, закрыты скоростные автомагистрали и школы. В отдельных районах высота покрова составляет почти 20 сантиметров. Ущерб от непогоды уже составил почти 2 миллиона 700 тысяч долларов.

 
 
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На севере Китая снежная буря, бушующая с прошлой недели, приносит значительные неприятности. Только в автономном районе Внутренняя Монголия от непогоды...
 
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