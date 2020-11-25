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В швейцарском универмаге женщина напала с ножом на покупателей

25.11.2020 22:09 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Теракт в швейцарском городе Лугано. 28-летняя женщина устроила вооруженное нападение в местном торговом центре. Она набросилась с ножом на двух покупательниц. Одна из них получила серьезные ранения, у второй - незначительные травмы. Во время нападения террористка выкрикивала исламистские лозунги. Позже в полиции утверждала, что действовала по приказу ИГИЛ. Сейчас делом занимается федеральное управление полиции.

 
 
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Теракт в швейцарском городе Лугано. 28-летняя женщина устроила вооруженное нападение в местном торговом центре. Она набросилась с ножом на двух покупательниц. Одна...
 
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