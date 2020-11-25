Закон, который убьет свободу? Франция протестует

Источник материала: БT

Драконовские меры, которыми пичкают население Европы, не очень-то по душе и французам. Имидж страны романтики и любви уже давно сменился на протестный.



Поводом для новых акций стал закон "О глобальной безопасности". Спорную статью о защите полицейских одобрила нижняя палата парламента. Теперь за фото или видео сотрудников правопорядка при исполнении нарушителя ожидает тюремный срок до года и штраф в 45 тысяч евро.



Реакция общества лишний раз показала крайнюю степень недоверия к собственной власти. Люди возмущены, что правительство, работая над глобальной безопасностью, вовсе забывает о безопасности самих людей.



Закон о глобальной безопасности



Ненависть к полиции для современной Франции стала привычным явлением. Головную боль доставляет маргинальная мигрантская молодежь, а в последние два года властям приходилось преобразовывать законы, ограждающие полицию в связи с активизацией движения "желтых жилетов". Сегодня глобальная безопасность, по мнению президента Макрона и правящей партии "Вперед, Республика!", диктует необходимость запретить размещать изображение полицейского в СМИ, включая интернет-ресурсы. Критики прозвали данную меру "законом, который убьет свободу".



Томас Рудигоз, депутат Национального собрания Франции: "Мы заявляем, что публичная свобода информации не блокируется этим законопроектом. Свобода прессы является одной из основ нашей демократии, которую мы будем постоянно защищать с силой и убежденностью. Так что наша партия проголосует за этот законопроект".



Жан Кастекс, Премьер-министр Франции: "Я хотел бы донести как можно яснее, что у правительства никогда не было, нет и не будет намерений в любой форме посягать на свободу прессы и свободу слова!"



Закон, который убьет свободу?

Но противники закона задаются справедливым вопросом: если обычный гражданин или журналист не сможет снимать действия полиции во время акций протеста, это нарушит возможность контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия?



"Я не понимаю, почему правительство работает над глобальной безопасностью, не работая при этом над безопасностью самих граждан. Сегодня они просто собираются укрепить права полиции, при этом не думая про обычных людей и их защиту..."



Деятельность сил правопорядка в демократическом государстве должна основываться на законодательно определенных правовых принципах, отвечают французские законотворцы и принимают спорный законопроект. А прямо в центре Парижа в это время разворачиваются настоящие бои.



Полиция жестко встречает протест представителей СМИ, правозащитников и простых граждан, среди которых, правда, замечены анархисты и футбольные фанаты.

Параллельно там проходит еще одна массовая акция - в защиту мигрантов, чей лагерь ранее зачистили французские жандармы. Вот и сейчас в ход идут шумовые гранаты и слезоточивый газ.



Закон, обнаживший французский раскол



Мерием Геним, адвокат: "Мы протестовали против этого закона в течение нескольких недель, потому что мы считаем его угрожающим свободам, свободе информации. Он позволит развиваться авторитаризму, при котором полиция сможет делать то, что захочет, без какого-либо контроля, не учитывая прав журналистов и адвокатов. И мы будем объединяться!"



Деятельность стража порядка по закону открытая и гласная, ведь он - представитель власти, которая защищает интересы народа. И то, что звучит сегодня из уст ряда политиков и активистов, - признак серьезного раскола и крайней степени недоверия во французском обществе.



Жан-Люк Меланшон, депутат Национального собрания Франции: "Сопротивляйтесь насилию, сопротивляйтесь системе, которая позволяет каждый раз чрезмерное насилие на улицах. Вернитесь к роли миротворцев. Настало время для массового выздоровления нашей полиции".



Но стоит учитывать: свободу слова и самовыражения зачастую трактуют слишком буквально, нарушая не только моральные нормы, но и физические границы тех, кто при исполнении. А французам этого не занимать.