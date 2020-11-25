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Стали известны некоторые подробности ЧП в центре Берлина
26.11.2020 19:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Водитель, который протаранил ворота офиса канцлера Ангелы Меркель, известен полиции. В 2014 году он участвовал в подобной акции, тогда против климатической политики властей. На авто надписи на немецком: "Остановите политику глобализации" и "Вы чертовы убийцы детей и стариков". СМИ предположили, что инцидент связан с политической акцией противников карантинных мер.
Власти Германии намерены расширить карантинные меры
Такой режим действует в Германии с начала ноября. Закрыты рестораны, бары, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Тем не менее сегодня в стране зафиксирован суточный рекорд смертности от COVID - скончались 410 человек. Кроме того, зафиксировано более 18 с половиной тысяч новых случаев заражения.
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Водитель, который протаранил ворота офиса канцлера Ангелы Меркель, известен полиции. В 2014 году он участвовал в подобной акции, тогда против климатической...
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