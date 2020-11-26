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Великобритания на пороге экономического кризиса

26.11.2020 10:29 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Великобритании самый масштабный за 300 лет спад экономики, об этом информирует Министерство финансов страны. В этом году ВВП упадет более чем на 11 %. Эксперты прогнозируют, что в 25 году объем экономики Британии будет примерно на 3 % меньше, чем ожидалось. Кроме того, во втором квартале будущего года достигнет пика безработица. Показатель составит 7,5 %. Соединенное Королевство вынужденно объявило крупнейшую в своей истории программу заимствования мирного времени. Общий объем достигнет 526 миллиардов долларов - а это 19 % ВВП страны.

 
 
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В Великобритании самый масштабный за 300 лет спад экономики, об этом информирует Министерство финансов страны. В этом году ВВП упадет более чем на 11 %. Эксперты...
 
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