Великобритания на пороге экономического кризиса

Источник материала: БT

В Великобритании самый масштабный за 300 лет спад экономики, об этом информирует Министерство финансов страны. В этом году ВВП упадет более чем на 11 %. Эксперты прогнозируют, что в 25 году объем экономики Британии будет примерно на 3 % меньше, чем ожидалось. Кроме того, во втором квартале будущего года достигнет пика безработица. Показатель составит 7,5 %. Соединенное Королевство вынужденно объявило крупнейшую в своей истории программу заимствования мирного времени. Общий объем достигнет 526 миллиардов долларов - а это 19 % ВВП страны.



