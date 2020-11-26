ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Германия добивается закрытия горнолыжных курортов

27.11.2020 20:49 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В мире, между тем, число заразившихся превысило 60 миллионов, более 1 миллиона 400 тысяч умерло. При этом рекордную суточную смертность зафиксировали в Турции: 153 человека. Повсеместно продлевают локдауны Литва и Германия.


Последняя намерена добиться закрытия горнолыжных курортов. По словам немецкого канцлера, правительство будет стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех комплексов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мире, между тем, число заразившихся превысило 60 миллионов, более 1 миллиона 400 тысяч умерло. При этом рекордную суточную смертность зафиксировали в Турции: 153...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Польше начали расследование в отношении участников женских протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика