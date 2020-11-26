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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Германия добивается закрытия горнолыжных курортов В мире, между тем, число заразившихся превысило 60 миллионов, более 1 миллиона 400 тысяч умерло. При этом рекордную суточную смертность зафиксировали в Турции: 153...

В мире, между тем, число заразившихся превысило 60 миллионов, более 1 миллиона 400 тысяч умерло. При этом рекордную суточную смертность зафиксировали в Турции: 153 человека. Повсеместно продлевают локдауны Литва и Германия.Последняя намерена добиться закрытия горнолыжных курортов. По словам немецкого канцлера, правительство будет стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех комплексов.