ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 61 миллион

27.11.2020 15:31 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Из-за пандемии Франция частично закрывает горнолыжные курорты в Альпах. Некоторые из них стали эпицентрами инфекции в Европе. Но на праздники - 24 и 31 декабря - в стране отменят комендантский час, который действует уже вторую неделю. 
Снимут ограничения на Рождество и Новый год и в Грузии. В остальное же время в стране будет действовать комендантский час - его вводят с субботы. Передвигаться между городами можно будет лишь на легковых автомобилях. Рестораны и кафе смогут продавать еду только навынос и для доставки курьерами. Также будет ограничена работа спортзалов и бассейнов. 
Послабления к праздникам запланированы и в Великобритании. В Лондоне снова заработают, пусть и с некоторыми ограничениями, магазины и пабы, публика вернется в театры и на стадионы уже со 2 декабря.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за пандемии Франция частично закрывает горнолыжные курорты в Альпах. Некоторые из них стали эпицентрами инфекции в Европе. Но на праздники - 24 и 31 декабря - в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика