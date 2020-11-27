Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число заболевших коронавирусом в мире превысило 61 миллион Из-за пандемии Франция частично закрывает горнолыжные курорты в Альпах. Некоторые из них стали эпицентрами инфекции в Европе. Но на праздники - 24 и 31 декабря - в...

Из-за пандемии Франция частично закрывает горнолыжные курорты в Альпах. Некоторые из них стали эпицентрами инфекции в Европе. Но на праздники - 24 и 31 декабря - в стране отменят комендантский час, который действует уже вторую неделю.Снимут ограничения на Рождество и Новый год и в Грузии. В остальное же время в стране будет действовать комендантский час - его вводят с субботы. Передвигаться между городами можно будет лишь на легковых автомобилях. Рестораны и кафе смогут продавать еду только навынос и для доставки курьерами. Также будет ограничена работа спортзалов и бассейнов.Послабления к праздникам запланированы и в Великобритании. В Лондоне снова заработают, пусть и с некоторыми ограничениями, магазины и пабы, публика вернется в театры и на стадионы уже со 2 декабря.