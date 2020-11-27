|
Предпраздничная атмосфера
27.11.2020 22:53 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
До конца 2020-го остались считанные недели, и люди хотят поскорее окунуться в праздничную атмосферу. Так, житель Нью-Йорка украсил свой дом и использовал 30 тысяч цветных лампочек. Города мира тоже участвуют в яркой эстафете. Рождественскими красками заиграли улицы Парижа, Лондона, Брюсселя, Лос-Анджелеса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До конца 2020-го остались считанные недели, и люди хотят поскорее окунуться в праздничную атмосферу. Так, житель Нью-Йорка украсил свой дом и использовал 30 тысяч...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)