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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп назвал условие, при котором готов покинуть Белый дом Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом. Правда, только в случае, если победа Байдена будет очевидна по итогам голосования выборщиков. При этом он...

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом. Правда, только в случае, если победа Байдена будет очевидна по итогам голосования выборщиков. При этом он добавил, что такой исход событий будет "ошибкой". Ведь президент настаивает: демократы - виновники самой массовой в истории США фальсификации. К слову, в очередной раз, когда Трамп рассказывал подобное прессе, его попытался перебить журналист. Глава Белого дома поспешил защитить свой имидж.