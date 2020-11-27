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Трамп назвал условие, при котором готов покинуть Белый дом
28.11.2020 06:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПрезидент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом. Правда, только в случае, если победа Байдена будет очевидна по итогам голосования выборщиков. При этом он добавил, что такой исход событий будет "ошибкой". Ведь президент настаивает: демократы - виновники самой массовой в истории США фальсификации. К слову, в очередной раз, когда Трамп рассказывал подобное прессе, его попытался перебить журналист. Глава Белого дома поспешил защитить свой имидж.
Дональд Трамп, президент США: "Не разговаривайте со мной таким образом. Вы несерьезны. Я все еще президент Соединенных Штатов. Никогда не разговаривайте с президентом таким образом".
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Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом. Правда, только в случае, если победа Байдена будет очевидна по итогам голосования выборщиков. При этом он...
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