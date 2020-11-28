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В Чили полиция жестко разогнала очередную акцию протеста
28.11.2020 18:17 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сотни демонстрантов вышли накануне на улицы Сантьяго. Поводом послужила попытка властей заблокировать законодательную инициативу оппозиции, которая позволит людям досрочно отзывать часть своих пенсионных фондов. Протестующие пытались добраться до президентского дворца - их встретила полиция с водометами и слезоточивым газом.
Беспорядки также затронули движение общественного транспорта в столице, поскольку протестующие заблокировали часть улиц.
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Сотни демонстрантов вышли накануне на улицы Сантьяго. Поводом послужила попытка властей заблокировать законодательную инициативу оппозиции, которая позволит...
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