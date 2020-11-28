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Глава Гонконга Кэрри Лэм вынуждена держать дома «горы наличных». В чем дело?

28.11.2020 21:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила в телевизионном интервью, что хранит дома стопки наличных денег, так как из-за санкций Минфина США не может пользоваться банковским счетом.


Фото: Reuters

США ввели санкции после того, как Китай навязал Гонконгу закон о национальной безопасности, позволяющий применять китайские законы на территории полуострова. Как заявляли тогда в США, под санкции попали люди, подрывающие принципы автономии Гонконга, и Лэм в первую очередь.

В Вашингтоне уверены, что она поддалась давлению Пекина и нарушила основополагающий принцип существования Гонконга: «Одна страна — две системы».

Примерно у 15 гонконгских чиновников были заморожены американские активы и арестована недвижимость в США.

«Большая честь»

В интервью гонконгскому англоязычному телеканалу HKIBC, которое транслировалось в пятницу, Кэрри Лэм призналась, что абсолютно за все вынуждена платить наличными.

«Перед вами сидит глава администрации Гонконга, которая не может воспользоваться услугами банковской системы. У меня в доме горы наличных денег, правительство платит мне зарплату наличными, потому что у меня нет счета», — посетовала она интервьюеру.

При этом она сказала, что это большая честь — подвергнуться несправедливым санкциям со стороны США.

Лэм относится к числу самых высокооплачиваемых мировых лидеров. По данным, имеющимся в открытом доступе, ее ежегодная зарплата составляет 5,2 млн гонконгских долларов (670 тыс. долларов США).

Ее признание моментально вызвало бурное обсуждение в соцсетях, каким образом осуществляется доставка таких крупных сумм на ее домашний адрес.

 
 
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила в телевизионном интервью, что хранит дома стопки наличных денег, так как из-за санкций Минфина США не может...
 
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