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Акция коронаскептиков в Лондоне завершилась задержаниями

28.11.2020 22:11 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Каждый день простоя деловой активности обходится национальным экономикам в значительные суммы. И тотальный локдаун не выход. К таким выводам приходят все больше людей в мире. Тысячи жителей Лондона тоже устали от жестких ограничений. Коронаскептики буквально заполонили улицы города. Напомнить протестующим о социальной дистанции была призвана полиция. По итогу начались столкновения, правоохранители жестко задерживали людей.

Сообщается о нескольких арестованных. К слову, перед митингом власти напоминали - такие массовые собрания незаконны.

 
 
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Каждый день простоя деловой активности обходится национальным экономикам в значительные суммы. И тотальный локдаун не выход. К таким выводам приходят все больше...
 
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