|
Строительство «Северного потока - 2» возобновят спустя почти год
29.11.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG планирует продолжить работы по укладке трубопровода в декабре этого года. Об этом РБК сообщили в компании.
«Да, мы можем это подтвердить. Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году», — сказали в компании. Там отметили, что конкретное судно, которое будет использовано, будет названо позже.
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое считается возможным достройщиком «Северного потока — 2», встало на рейде в водах Калининградской области недалеко от Куршской косы, следует из
Ранее радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG
На сроки окончания строительства трубопровода среди прочего влияют технические характеристики оборудования и участвующих судов, а также погодные условия, сообщили в «Газпроме» в конце октября. При этом все необходимые разрешения для строительства уже получены, указали в компании.
Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено в конце 2019 года, когда швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб, отвела свои суда из зоны строительства из-за опасений по поводу санкций со стороны США. 20 октября Государственный департамент расширил интерпретацию введенных в 2019 году ограничений. В частности, под санкции попали также иностранные лица и компании, которые предоставили суда для строительства трубопровода, а также услуги для таких судов, в том числе по дооборудованию, модернизации или финансированию работ.
Вашингтон расценивает «Северный поток — 2» в качестве угрозы энергетической безопасности Европы и с прошлого года ведет санкционную политику против проекта трубопровода. В ФРГ считают действия США вмешательством во внутренние дела страны. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, «Газпром» намерен завершить строительство трубопровода. В Москве неоднократно говорили, что газопровод — коммерческий проект и не имеет отношения к политике.
До конца текущего года американские сенат и палата представителей договорились о новых ограничениях в отношении «Северного потока — 2», сообщил в начале ноября
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщила компания-оператор строительства Nord Stream 2 AG. Строительство газопровода было приостановлено в конце 2019-го в связи с санкциями США, сейчас «Северный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)