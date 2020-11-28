Протестующая Польша - в центре Варшавы проходит очередная акция

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Протестами против ужесточения закона об абортах охвачен центр Варшавы. Несмотря на предупреждения полиции, активисты движения "Забастовки женщин" продолжают свой манифест и вышли на проезжую часть. Они скандируют лозунг "Мое тело - мое дело" и нецензурные высказывания в адрес правительства и членов партии "Право и справедливость".

На месте присутствуют значительные силы правоохранителей. Тем временем акции oхватили еще несколько крупных городов.