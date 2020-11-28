|
Протестующая Польша - в центре Варшавы проходит очередная акция
29.11.2020 08:25 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Протестами против ужесточения закона об абортах охвачен центр Варшавы. Несмотря на предупреждения полиции, активисты движения "Забастовки женщин" продолжают свой манифест и вышли на проезжую часть. Они скандируют лозунг "Мое тело - мое дело" и нецензурные высказывания в адрес правительства и членов партии "Право и справедливость".
На месте присутствуют значительные силы правоохранителей. Тем временем акции oхватили еще несколько крупных городов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестами против ужесточения закона об абортах охвачен центр Варшавы. Несмотря на предупреждения полиции, активисты движения "Забастовки женщин" продолжают свой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)