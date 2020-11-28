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Слезоточивый газ - в ответ на акцию за свободу информации

29.11.2020 09:27 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жители французского города Нант протестуют против закона о глобальной безопасности. По центру прошли свыше трех с половиной тысяч человек, которые не согласны с законопроектом, запрещающим распространение изображений полицейских при исполнении. Участники несли сигнальные ракеты и плакаты с надписями "Долой полицейское государство!" и "Насилие - последний оплот некомпетентности". Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ.

Тем, кто причастен к публикации фотографий полицейских во время несения службы, грозит год тюремного заключения или штраф в размере до 45 тысяч евро. Инициаторы законопроекта утверждают, что документ защищает безопасность правоохранителей. Однако многие считают, что закон нарушает право на свободу слова и свободу информации.

 
 
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Жители французского города Нант протестуют против закона о глобальной безопасности. По центру прошли свыше трех с половиной тысяч человек, которые не согласны с...
 
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