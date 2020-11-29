Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сардиния приходит в себя после мощного наводнения Итальянская Сардиния приходит в себя после мощного наводнения. Стихия унесла три жизни. Два человека числятся пропавшими без вести. Грязевой поток заблокировал...

Итальянская Сардиния приходит в себя после мощного наводнения. Стихия унесла три жизни. Два человека числятся пропавшими без вести. Грязевой поток заблокировал центральные улицы города Битти, где проживают около трех тысяч человек. Там обрушился мост, улицы и главная площадь покрыты слоем грязи и мусора. Сильный ветер стал причиной обрывов на острове линий электропередачи.