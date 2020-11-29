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Сардиния приходит в себя после мощного наводнения

29.11.2020 20:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Итальянская Сардиния приходит в себя после мощного наводнения. Стихия унесла три жизни. Два человека числятся пропавшими без вести. Грязевой поток заблокировал центральные улицы города Битти, где проживают около трех тысяч человек. Там обрушился мост, улицы и главная площадь покрыты слоем грязи и мусора. Сильный ветер стал причиной обрывов на острове линий электропередачи. 
 
 
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Итальянская Сардиния приходит в себя после мощного наводнения. Стихия унесла три жизни. Два человека числятся пропавшими без вести. Грязевой поток заблокировал...
 
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