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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 30 полицейских пострадали во время беспорядков во Франции Масштабная акция, которая по некоторым данным накануне собрала около 130 тысяч человек по всей стране, прошла против так называемого закона о глобальной...

Масштабная акция, которая по некоторым данным накануне собрала около 130 тысяч человек по всей стране, прошла против так называемого закона о глобальной безопасности. За него на этой неделе проголосовала нижняя палата парламента. Только во французской столице на улицы вышли порядка 46 тысяч протестующих. Шествие сначала было мирным, но вскоре особо агрессивные его участники начали поджигать киоски и автомобили, бросать в полицейских бутылки и брусчатку.Люди также устанавливали баррикады. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, водометы и арестовала десятки человек. Протестующие активно использовали фаеры, вследствие чего на улицах начались пожары. Напомним, закон, который вызвал такое массовое недовольство, предполагает запрет на съемку полицейских при исполнении.