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Извержение вулкана в Индонезии
30.11.2020 10:13 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Левотоло выбросил в небо столб пепла на высоту 4 километра. Перед этим в регионе увеличилась сейсмическая активность. Власти предупреждают о возможности схода лавы. В целях безопасности приостановлена работа ближайшего аэропорта. Дома покидают все, кто живет в радиусе двух километров. Остальным рекомендовано иметь защитные маски и очки.
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Левотоло выбросил в небо столб пепла на высоту 4 километра. Перед этим в регионе увеличилась сейсмическая активность. Власти предупреждают о возможности схода...
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