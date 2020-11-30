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Извержение вулкана в Индонезии

30.11.2020 10:13 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Левотоло выбросил в небо столб пепла на высоту 4 километра. Перед этим в регионе увеличилась сейсмическая активность. Власти предупреждают о возможности схода лавы. В целях безопасности приостановлена работа ближайшего аэропорта. Дома покидают все, кто живет в радиусе двух километров. Остальным рекомендовано иметь защитные маски и очки.

 
 
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Левотоло выбросил в небо столб пепла на высоту 4 километра. Перед этим в регионе увеличилась сейсмическая активность. Власти предупреждают о возможности схода...
 
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