Извержение вулкана в Индонезии

Источник материала: БT

Левотоло выбросил в небо столб пепла на высоту 4 километра. Перед этим в регионе увеличилась сейсмическая активность. Власти предупреждают о возможности схода лавы. В целях безопасности приостановлена работа ближайшего аэропорта. Дома покидают все, кто живет в радиусе двух километров. Остальным рекомендовано иметь защитные маски и очки.