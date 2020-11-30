Новым пресс-секретарем Белого дома станет Дженнифер Псаки. Она была помощником Обамы

Источник материала: Tut.by

Избранный президент США Джо Байден объявил, что решил назначить 41-летнюю Дженнифер Псаки пресс-секретарем своей администрации. Об этом сообщается на сайте переходного периода, созданном командой Байдена.



Фото: Reuters

В 2015—2017 годах Дженнифер Псаки работала помощником 44-го президента США Барака Обамы по коммуникациям, а в 2013—2015 годах — официальным представителем Государственного департамента при госсекретаре Джоне Керри. Сейчас она работает советником переходной команды Байдена.

Одновременно с этим Джо Байден объявил о назначении еще нескольких женщин, которые займутся коммуникациями в его администрации. Так, он решил назначить директором по коммуникациям Белого дома 39-летнюю Кейт Бедингфилд, которая была заместителем менеджера его предвыборной кампании.

Дженнифер Псаки занимала пост спикера Госдепартамента США в годы самых напряженных российско-американских отношений. В этот период российские государственные СМИ обращали на Псаки особо пристальное внимание, регулярно высмеивая различные неточности в ее выступлениях.