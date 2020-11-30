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С 1 января в Украине отменяется социальная пенсия

30.11.2020 22:11 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

С 1 января в Украине изменятся условия социальных выплат. Если украинцам пенсионного возраста не хватает трудового стажа, то они уже не смогут рассчитывать на специальную социальную выплату.

Причем, в список тех, кто будет лишен финансовой господдержки, попадают не только пенсионеры, не уплатившие в свое время необходимый объем налогов, но и граждане, получающие выплаты по потере трудоспособности. А таких сотни тысяч человек. Новые правила затронут и тех, кто в последние годы выезжал на заработки за рубеж.

Местные экономисты предупреждают, если пенсии десоциализируют, появятся старики, которые попросту окажутся на улице без средств к существованию.

Впрочем, таким предлагают поднапрячься и выкупить недостающий стаж. Стоимость пробела от 350 до тысячи 750 долларов. За это можно будет рассчитывать на социалку в 40 долларов.

 
 
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С 1 января в Украине изменятся условия социальных выплат. Если украинцам пенсионного возраста не хватает трудового стажа, то они уже не смогут рассчитывать на...
 
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