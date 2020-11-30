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Австралия страдает от погодных аномалий
30.11.2020 22:11 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Рекордная жара и масштабные пожары - Австралия вновь страдает от погодных аномалий. В Сиднее два дня подряд температура воздуха превышала 39 градусов. Такого не было с 1960 года. Из-за отсутствия дождей полыхает остров Фрейзер. Уже выгорела треть территории. А она входит в список Всемирного наследия.
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Рекордная жара и масштабные пожары - Австралия вновь страдает от погодных аномалий. В Сиднее два дня подряд температура воздуха превышала 39 градусов. Такого не...
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