Австралия страдает от погодных аномалий

Источник материала: БT

Рекордная жара и масштабные пожары - Австралия вновь страдает от погодных аномалий. В Сиднее два дня подряд температура воздуха превышала 39 градусов. Такого не было с 1960 года. Из-за отсутствия дождей полыхает остров Фрейзер. Уже выгорела треть территории. А она входит в список Всемирного наследия.