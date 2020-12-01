СМИ рассказали об оружии, которым был убит иранский физик-ядерщик

Источник материала: Tut.by

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было осуществлено при помощи автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Alam со ссылкой на источник.



Автомобиль, в котором находился ученый в момент покушения. Фото: Reuters

При этом отмечается, что покушение было организовано спецслужбами Израиля.

Ранее в понедельник секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани подтвердил, что убийство Фахризаде произошло с использованием электронного оборудования без присутствия убийц на месте преступления.

Главу центра исследований и инноваций при Министерстве обороны Мохсена Фахризаде убили в конце ноября. Ученого-физика называли ключевым разработчиком ядерного оружия Ирана. По данным американской разведки, он возглавлял тайную программу по разработке ядерной боеголовки.