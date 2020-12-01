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СМИ рассказали об оружии, которым был убит иранский физик-ядерщик

01.12.2020 06:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было осуществлено при помощи автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Alam со ссылкой на источник.


Автомобиль, в котором находился ученый в момент покушения. Фото: Reuters

При этом отмечается, что покушение было организовано спецслужбами Израиля.

Ранее в понедельник секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани подтвердил, что убийство Фахризаде произошло с использованием электронного оборудования без присутствия убийц на месте преступления.

Главу центра исследований и инноваций при Министерстве обороны Мохсена Фахризаде убили в конце ноября. Ученого-физика называли ключевым разработчиком ядерного оружия Ирана. По данным американской разведки, он возглавлял тайную программу по разработке ядерной боеголовки.

 
 
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При этом отмечается, что покушение было организовано спецслужбами Израиля.
 
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