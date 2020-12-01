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СМИ рассказали об оружии, которым был убит иранский физик-ядерщик
01.12.2020 06:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было осуществлено при помощи автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник. Об этом сообщил в понедельник телеканал
При этом отмечается, что покушение было организовано спецслужбами Израиля.
Ранее в понедельник секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани подтвердил, что убийство Фахризаде произошло с использованием электронного оборудования без присутствия убийц на месте преступления.
Главу центра исследований и инноваций при Министерстве обороны Мохсена Фахризаде убили в конце ноября. Ученого-физика
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При этом отмечается, что покушение было организовано спецслужбами Израиля.
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