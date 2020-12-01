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Белый дом готов встречать Рождество

01.12.2020 12:19 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала украшенные к празднику залы. На этот раз для убранства выбрана патриотическая тема - декорации выдержаны в красных, золотых и синих оттенках. На территории резиденции установлены более 60 елей с гирляндами. Главную разместили в Голубой комнате. Украшения для нее создали учащиеся со всей страны. Приготовили также пряничный Белый дом весом более 180 кг.

 
 
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Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала украшенные к празднику залы. На этот раз для убранства выбрана патриотическая тема - декорации выдержаны в...
 
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