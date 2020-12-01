Белый дом готов встречать Рождество

Источник материала: БT

Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала украшенные к празднику залы. На этот раз для убранства выбрана патриотическая тема - декорации выдержаны в красных, золотых и синих оттенках. На территории резиденции установлены более 60 елей с гирляндами. Главную разместили в Голубой комнате. Украшения для нее создали учащиеся со всей страны. Приготовили также пряничный Белый дом весом более 180 кг.