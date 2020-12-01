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На площадь Святого Петра в Ватикане устанавливают 28-метровую ель
01.12.2020 12:19 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Ватикане идут приготовления к Рождеству. На площадь Святого Петра из Словении доставили и устанавливают 28-метровую ель. Ее возраст - 75 лет, вес - 7 тонн. Торжественная церемония зажжения огней запланирована на 11 декабря.
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В Ватикане идут приготовления к Рождеству. На площадь Святого Петра из Словении доставили и устанавливают 28-метровую ель. Ее возраст - 75 лет, вес - 7 тонн....
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