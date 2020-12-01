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Протесты в Денвере: полиция применила слезоточивый газ

01.12.2020 12:19 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жестким разгоном завершилась акция против сноса лагеря бездомных в американском Денвере. По решению властей ликвидировать должны были более 100 палаток. Противостояние закончилось столкновениями с полицией. Стражи порядка применили перцовый газ. Были и аресты.

 
 
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Жестким разгоном завершилась акция против сноса лагеря бездомных в американском Денвере. По решению властей ликвидировать должны были более 100 палаток....
 
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