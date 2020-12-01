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В Польше несколько десятков городов отключили часть освещения в знак протеста

01.12.2020 21:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уличное освещение, иллюминация и подсветка на популярных улицах и площадях одновременно выключились во вторник в нескольких десятках польских городов в знак протеста. Как передает радиостанция RMF FM, акция продлится около часа.


Фото: pixabay

Таким образом власти городов протестуют против ограничения возможности органов местного самоуправления распоряжаться средствами из налоговых поступлений. В акции принимают участие Варшава, Гданьск, Кельце, Эльблонг, Краков, Гливице, Вроцлав, Белосток, Катовице и другие города.

Негодование местных властей также вызывают действия польского правительства, которое планирует наложить вето на новый бюджет ЕС из-за привязывания выделения европейских средств к соблюдению норм верховенства закона. По мнению градоначальников, это может заблокировать поступление средств из европейских фондов.

Как заверяют участники протестной акции, освещение отключается выборочно, без угрозы для жителей. «В Варшаве мы отключаем иллюминацию в нескольких местах, символически, без угроз для безопасности», — написал в Twitter мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Венгрия и Польша заблокировали утверждение нового бюджетного плана ЕС в размере € 1 074,3 млрд на период с 2021 по 2027 год и внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС на уровне € 750 млрд, протестуя против решения создать с 2021 года механизм контроля соблюдения принципов верховенства права в странах сообщества, чтобы бюджетные ассигнования из Брюсселя распределялись с учетом результатов этого мониторинга.

 
 
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Таким образом власти городов протестуют против ограничения возможности органов местного самоуправления распоряжаться средствами из налоговых поступлений.
 
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