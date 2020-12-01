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Западная часть США во власти непогоды
01.12.2020 22:03 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сразу в нескольких штатах объявили предупреждение о торнадо. Порывы ветра достигали 80 километров в час. В Финиксвилле были вывернуты две гигантские сосны. Сильные дожди в свою очередь подтапливали улицы городов. В ближайшие сутки синоптики обещают сохранение штормовой ситуации.
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Сразу в нескольких штатах объявили предупреждение о торнадо. Порывы ветра достигали 80 километров в час. В Финиксвилле были вывернуты две гигантские сосны. Сильные...
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