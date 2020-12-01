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Умышленный наезд на пешеходов в Германии - 4 погибших
01.12.2020 22:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Как минимум 4 человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир. Среди жертв есть ребенок. Сообщается, что до 15 человек пострадали - есть тяжело раненые. Преступник задержан. Пока известно, что это 51-летний гражданин Германии. Власти заявляют, что наезд был умышленным, а мужчина мог действовать в состоянии приступа ярости. Мотивы злоумышленника выясняются. Полиция заверяет, что угрозы населению нет.
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Как минимум 4 человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир. Среди жертв есть ребенок. Сообщается, что до 15 человек пострадали...
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