Неутешительный прогноз ООН

Источник материала: БT

Такое внимание к ценовой политике со стороны государства обусловлено еще и пандемией, которая негативно повлияла на экономики всех стран без исключения. Сейчас особенно важно поддержать людей. В следующем году, по прогнозам ООН, и вовсе в продовольственной и иной гуманитарной помощи в мире будут нуждаться 235 миллионов человек. Это каждый 33-й житель Земли. Для сравнения: в этом году такая поддержка требовалась каждому 45-му. В докладе организации сообщается, что пандемия привела к глубочайшей мировой рецессии за последние 90 лет, крайняя нищета выросла впервые за 22 года и резко увеличилась безработица. В следующем году только на гуманитарную помощь самым нуждающимся людям потратят 35 миллиардов долларов.