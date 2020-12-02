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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мире растет роль трудовых мигрантов Ценность работы мигрантов подчеркнула пандемия. Об этом заявил Глава ООН Антониу Гутерриш. Тем не менее, по его словам, несмотря на все большее понимание роли...

Ценность работы мигрантов подчеркнула пандемия. Об этом заявил Глава ООН Антониу Гутерриш. Тем не менее, по его словам, несмотря на все большее понимание роли мигрантов, в первую очередь, трудовых, тема дискриминации этой социальной группы, все еще актуальна.Рост роли трудовых мигрантов также обусловлен экономическим спадом в странах, где бушует COVID-19. К примеру, в ряде стран Европы, где в этом году осенний сбор урожая значительно замедлился из-за нехватки рабочих рук.