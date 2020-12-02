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В мире растет роль трудовых мигрантов
02.12.2020 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЦенность работы мигрантов подчеркнула пандемия. Об этом заявил Глава ООН Антониу Гутерриш. Тем не менее, по его словам, несмотря на все большее понимание роли мигрантов, в первую очередь, трудовых, тема дискриминации этой социальной группы, все еще актуальна.
Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: "Мы должны бороться с дискриминацией и способствовать социальной интеграции и сплоченности между принимающими сообществами и мигрантами. Мигрантов нельзя подвергать стигматизации или отказывать в доступе к лечению и другим государственным услугам. Мы должны укрепить иммунитет наших обществ против вируса ненависти".
Рост роли трудовых мигрантов также обусловлен экономическим спадом в странах, где бушует COVID-19. К примеру, в ряде стран Европы, где в этом году осенний сбор урожая значительно замедлился из-за нехватки рабочих рук.
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Ценность работы мигрантов подчеркнула пандемия. Об этом заявил Глава ООН Антониу Гутерриш. Тем не менее, по его словам, несмотря на все большее понимание роли...
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