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В мире растет роль трудовых мигрантов

02.12.2020 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ценность работы мигрантов подчеркнула пандемия. Об этом заявил Глава ООН Антониу Гутерриш. Тем не менее, по его словам, несмотря на все большее понимание роли мигрантов, в первую очередь, трудовых, тема дискриминации этой социальной группы, все еще актуальна. 

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: "Мы должны бороться с дискриминацией и способствовать социальной интеграции и сплоченности между принимающими сообществами и мигрантами. Мигрантов нельзя подвергать стигматизации или отказывать в доступе к лечению и другим государственным услугам. Мы должны укрепить иммунитет наших обществ против вируса ненависти". 

Рост роли трудовых мигрантов также обусловлен экономическим спадом в странах, где бушует COVID-19. К примеру, в ряде стран Европы, где в этом году осенний сбор урожая значительно замедлился из-за нехватки рабочих рук. 

 
 
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Ценность работы мигрантов подчеркнула пандемия. Об этом заявил Глава ООН Антониу Гутерриш. Тем не менее, по его словам, несмотря на все большее понимание роли...
 
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