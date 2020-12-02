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"Это не мое!" Депутат Европарламента задержан с наркотиками на секс-вечеринке
02.12.2020 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСкандал в Европарламенте. В Брюсселе задержали депутата от Венгрии. Йожеф Сайер находился на секс-вечеринке в гей-клубе, нарушая введенные в стране карантинные меры. При задержании у политика обнаружили наркотики. Сам он уверяет, что их ему подбросили. По итогу он и еще два участника вечеринки воспользовались дипломатической неприкосновенностью и ушли от полиции. Тем не менее кресло парламентария Сайер уже покинул.
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Скандал в Европарламенте. В Брюсселе задержали депутата от Венгрии. Йожеф Сайер находился на секс-вечеринке в гей-клубе, нарушая введенные в стране карантинные...
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