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Наехавший на людей в Трире был пьян

02.12.2020 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Стали известны новые подробности наезда на людей в немецком Трире. Как сообщил главный прокурор города, в момент совершения преступления водитель был нетрезв. Также нет достоверных фактов о политической, террористической или религиозной мотивации преступления. По предварительной информации, возможно, 51-летний подозреваемый имеет проблемы с психикой. Тем временем в тяжелом состоянии остаются 4 человека. Всего пострадало 14, четверо погибли.
 
 
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Стали известны новые подробности наезда на людей в немецком Трире. Как сообщил главный прокурор города, в момент совершения преступления водитель был нетрезв....
 
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