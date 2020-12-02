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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наехавший на людей в Трире был пьян Стали известны новые подробности наезда на людей в немецком Трире. Как сообщил главный прокурор города, в момент совершения преступления водитель был нетрезв....

Стали известны новые подробности наезда на людей в немецком Трире. Как сообщил главный прокурор города, в момент совершения преступления водитель был нетрезв. Также нет достоверных фактов о политической, террористической или религиозной мотивации преступления. По предварительной информации, возможно, 51-летний подозреваемый имеет проблемы с психикой. Тем временем в тяжелом состоянии остаются 4 человека. Всего пострадало 14, четверо погибли.