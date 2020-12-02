Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в Ереване - несколько десятков задержанных Ереван продолжает лихорадить от массовых протестов. Сотни людей вышли с требованием отставки правительства и премьера Никола Пашиняна. Люди перекрыли движение по...

Ереван продолжает лихорадить от массовых протестов. Сотни людей вышли с требованием отставки правительства и премьера Никола Пашиняна. Люди перекрыли движение по нескольким центральным улицам. Некоторые демонстранты залазили на крыши троллейбусов и жгли сигнальные файеры. Полиция вытеснила с проезжей части митингующих, и те направились к зданию правительства. Правоохранители начали жестко задерживать людей. Отметим, причина массового недовольства в Армении - мирное соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.