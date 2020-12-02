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Протесты в Ереване - несколько десятков задержанных

02.12.2020 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ереван продолжает лихорадить от массовых протестов. Сотни людей вышли с требованием отставки правительства и премьера Никола Пашиняна. Люди перекрыли движение по нескольким центральным улицам. Некоторые демонстранты залазили на крыши троллейбусов и жгли сигнальные файеры. Полиция вытеснила с проезжей части митингующих, и те направились к зданию правительства. Правоохранители начали жестко задерживать людей. Отметим, причина массового недовольства в Армении - мирное соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

 
 
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Ереван продолжает лихорадить от массовых протестов. Сотни людей вышли с требованием отставки правительства и премьера Никола Пашиняна. Люди перекрыли движение по...
 
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