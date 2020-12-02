Источник материала: БT

Скорая помощь США пожаловалась на проблемы из-за COVID-19

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Нью-Йорке началась забастовка медицинских работников В Нью-Йорке сотни медработников начали 24-часовую забастовку. Они вышли на акцию протеста после тупиковых переговоров с руководством. Врачи в первую очередь...

В Нью-Йорке сотни медработников начали 24-часовую забастовку. Они вышли на акцию протеста после тупиковых переговоров с руководством. Врачи в первую очередь требуют увеличить штат и улучшить обеспечение безопасности персонала. В частности, медсестры возмущены тем, что им приходится многократно повторно использовать респираторные маски, жалуются и на несправедливые условия трудового контракта.Система экстренной медицинской помощи "911" во всех штатах находится на пределе возможностей. Это сообщает ассоциация скорой помощи в своем письме, адресованном Министерству здравоохранения. Напомним, именно США лидируют по числу заражений COVID-19. Здесь уже заразились более 14 миллионов американцев, и количество продолжает активно расти.