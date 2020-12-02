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В Нью-Йорке началась забастовка медицинских работников
02.12.2020 14:19 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Нью-Йорке сотни медработников начали 24-часовую забастовку. Они вышли на акцию протеста после тупиковых переговоров с руководством. Врачи в первую очередь требуют увеличить штат и улучшить обеспечение безопасности персонала. В частности, медсестры возмущены тем, что им приходится многократно повторно использовать респираторные маски, жалуются и на несправедливые условия трудового контракта.
Скорая помощь США пожаловалась на проблемы из-за COVID-19Система экстренной медицинской помощи "911" во всех штатах находится на пределе возможностей. Это сообщает ассоциация скорой помощи в своем письме, адресованном Министерству здравоохранения. Напомним, именно США лидируют по числу заражений COVID-19. Здесь уже заразились более 14 миллионов американцев, и количество продолжает активно расти.
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В Нью-Йорке сотни медработников начали 24-часовую забастовку. Они вышли на акцию протеста после тупиковых переговоров с руководством. Врачи в первую очередь...
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