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В Нью-Йорке началась забастовка медицинских работников

02.12.2020 14:19 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Нью-Йорке сотни медработников начали 24-часовую забастовку. Они вышли на акцию протеста после тупиковых переговоров с руководством. Врачи в первую очередь требуют увеличить штат и улучшить обеспечение безопасности персонала. В частности, медсестры возмущены тем, что им приходится многократно повторно использовать респираторные маски, жалуются и на несправедливые условия трудового контракта.

Скорая помощь США пожаловалась на проблемы из-за COVID-19

Система экстренной медицинской помощи "911" во всех штатах находится на пределе возможностей. Это сообщает ассоциация скорой помощи в своем письме, адресованном Министерству здравоохранения. Напомним, именно США лидируют по числу заражений COVID-19. Здесь уже заразились более 14 миллионов американцев, и количество продолжает активно расти.

 
 
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В Нью-Йорке сотни медработников начали 24-часовую забастовку. Они вышли на акцию протеста после тупиковых переговоров с руководством. Врачи в первую очередь...
 
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