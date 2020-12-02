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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Илон Маск рассчитывает отправить человека на Марс через 4-6 лет Миллиардер уверен, что беспилотный корабль появится на горизонте красной планеты уже через два года. Для марсианской миссии предполагается использовать ракету...

Миллиардер уверен, что беспилотный корабль появится на горизонте красной планеты уже через два года. Для марсианской миссии предполагается использовать ракету SpaceX Starship, которая сможет нести грузы и до 100 человек одновременно. При этом корабль планируется сделать полностью многоразовым.