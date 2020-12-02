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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бесчеловечность на базах НАТО Шокирующие кадры с военной базы НАТО опубликовал британский таблоид Guardian. На архивных фотографиях видно, как офицеры австралийского спецназа пьют пиво и позируют...

Шокирующие кадры с военной базы НАТО опубликовал британский таблоид Guardian. На архивных фотографиях видно, как офицеры австралийского спецназа пьют пиво и позируют с протезом ноги, снятого с тела убитого талиба. Снимки преданы общественности на фоне публикации доклада следственной группы о 39 целенаправленных убийствах местных жителей австралийскими военными. По информации издания, в "самых позорных эпизодах военной истории Австралии" фигурируют как минимум несколько десятков военнослужащих.